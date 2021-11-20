В 15-м туре УПЛ встречаются два претендента на места в еврокубках.

В субботу, 20 ноября, в матче 15-го тура украинской Премьер лиги "Днепр-1" сыграет против "Александрии". Матч пройдет на "Днепр-Арене".

Смотрите на УНИАН прямую трансляцию матча "Днепр-1" - "Александрия".

Начало игры в 19:30 по Киеву.

На "Днепр-Арене" в субботу встретятся соседи по турнирной таблице чемпионата Украины. В активе "Днепра-1" 28 набранных очков и 5-е место, "Александрия" с 23 баллами идет на 6-м месте.

"Днепр-1" находится в очень хорошей форме сейчас, что подтвержадют и результаты команды. Из последних пяти матчей в рамках УПЛ "Днепр-1" одержал четыре "сухих" победы, проиграв лишь раз - против "Динамо" (0:2).

Показатели "Александрии" не так хороши, но тоже неплохие. В последних пяти матчах в рамках чемпионата Украины александрийский клуб проиграл лишь раз, при двух победах и двух ничьих.

В прошлом туре украинского первенства "Днепр-1" на выезде одержал победу над "Ингульцом" (1:0). "Александрия" же в минувшем туре в родных стенах победила "Металлист 1925" (2:0).

Днепр-1 - Александрия

Видеотрансляция матча

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Украинская Премьер-лига: 15-й тур

15-й тур УПЛ проходит с 19 по 22 ноября: где и когда смотреть матчи.

В турнире лидирует "Динамо", у которого 38 очков. "Шахтер" (35 очков) - второй, но "горнякам" еще предстоит сыграть свой матч 15-го тура.

Главный аутсайдер турнира - "Мариуполь", набравший 7 очков.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 9 голов. На один гол меньше забили Артем Довбик и Виталий Буяльский.

Автор: Владимир Медяник