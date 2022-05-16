Тесть футболиста Иван Петренко в составе украинских войск защищал родину от российских оккупантов.

Украинский футболист венгерского "Фехервара" Иван Петряк потерял близкого родственника. В боях с российскими оккупантами погиб тесть бывшего игрока сборной Украины.

Об этом 28-летний полузащитник сообщил на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Петряк опубликовал трогательный ролик, героем которого стал его тесть. В комментарии к видео футболист написал, что отцу его жены не дадут героя, но для семьи он будет легендой, поскольку пожертвовал жизнью ради них.

"Папа Ваня (батя), не буду сопли жевать, Вам не дадут героя, но для нашей семьи вы легенда, легенда патриотизма. Как инвалид, которого кинули на ноль, который отдал свою жизнь за своих детей и внуков.

Мы плакать не будем, потому что вы всегда говорили, что ныть – это для слабаков. Что мы бойцы с рождения и будем сражаться до конца. Спасибо за наш спокойный сон! Покойся с миром, родной", - написал Иван.

12 мая жена Ивана Петряка, Юлия, начала поиски отца, который перестал выходить на связь. Позже стало известно, что он погиб. 48-летний Иван Петренко находился на фронте около Авдеевки.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже больше двух месяцев.

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