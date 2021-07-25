Победный гол забил Владислав Кулач, который находится на просмотре у "бело-синих".

Киевское "Динамо" 25 июля провело свой последний контрольный матч на мини-сборе в Австрии. Соперником киевлян был представитель турецкой Суперлиги "Газиантеп", который в прошлом сезоне финишировал в чемпионате девятым.

Киевляне пропустили в самом дебюте игры, но смогли отыграться и в итоге победить.

"Динамо" - "Газиантеп" - 3:2

Голы: Попов, 27, Эрсой, 28 (автогол), Кулач, 52 - Сагал, 4, Максим, 49

"Динамо" (первый тайм): Бойко, Сирота, Тимчик, Миколенко, Попов, Сидклей, Андриевский, Шапаренко, Караваев, Леднев, Гармаш

"Динамо" (второй тайм): Бущан, Дубинчак, Попов, Шабанов, Кендзера, Антюх, Шепелев, Буяльский, Де Пена, Родригес, Кулач

Полное видео матча

"Динамо": подготовка к сезону

Первый сбор киевского "Динамо" в Швейцарии прошел с 28 июня по 7 июля.

В рамках первого сбора "Динамо" провело четыре контрольных матча: сыграло вничью с "Базелем" (4:4), "Лозанной" (1:1) и "Люцерном" (3:3), а также успело разгромить французский клуб (5:0).

Второй сбор команды проходил в Швейцарии с 10 по 20 июля. Киевляне сыграли вничью с "Серветтом" (в этом матче свой дебютный гол забил новичок команды Илья Шкурин), а также обыграли "Сьон" (2:0) и "Эвиан" (3:0), после чего уступили "Ницце" (1:2). Затем динамовцы победили "Этуаль" (2:0) и уступили "Атлетику" (0:1).

Новый сезон УПЛ "Динамо" начнет 31 июля домашним матчем против "Вереса".

Автор: Артем Будрин