В центральном матче 18-го тура УПЛ "Заря" померяется силами с "Динамо".

В воскресенье, 12 декабря, в рамках 18-го тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" примет луганскую "Зарю". Игра пройдет на стадионе "Олимпийский".

Смотрите на УНИАН видеотрансляцию матча Динамо - Заря.

Начало игры в 17:00.

Этот матч станет заключительным для обоих коллективов перед уходом на зимний перерыв. "Динамо" после 17-ти сыгранных туров имеет в своем активе 44 набранных очка и на три балла отстает от лидера чемпионата - "Шахтера". "Бело-синим" важно взять три очка в игре с "Зарей", чтобы уйти на перерыв с равным количеством набранных очков с "горняками".

"Заря" имеет 35 набранных очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. Победа над "Динамо" не поможет луганскому клубу подняться выше в турнирной таблице, поражение не опустит их ниже. Однако, подопечным Виктора Скрипника важно взять три очка в битве с киевским грандом, чтобы уходить на перерыв с минимальным отставанием от "Днепра-1", который идет третьим с 40 набранными баллами.

Поединок этих команд в первом круге завершился победой "Динамо" со счетом 2:1. Голами в составе "бело-синих" отличились Сирота и Буяльский. За "Зарю" гол забил Овусу.

Динамо - Заря

Видеотрансляция матча

2+2

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В прошлом туре чемпионата Украины "Заря" с минимальным счетом обыграла на своем поле "Ингулец" (1:0). Киевское "Динамо" в своем прошлом матче в рамках УПЛ одержало разгромную победу над "Вересом" (3:0).

Автор: Владимир Медяник