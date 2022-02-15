В этот раз от киевского гранда пострадал "Кайрат".

Во вторник, 15 февраля, киевское "Динамо" сыграло свой второй контрольный матч на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником "бело-синих" выступил один из лидеров чемпионата Казахстана - "Кайрат".

Уже на седьмой минуте Буяльский передачей в штрафную запустил Ваната, который хотел сделать прострел на Виталия, но вместо украинца мяч в сетку ворот переправил Касабулат.

Затем в середине второго тайма преимущество киевлян увеличили Сирота и Цыганков.

Окончательную точку в матче поставил Кулач, который на 85 минуте замкнул прострел от Кендзеры.

"Динамо" - "Кайрат" - 4:0

Голы: Касабулат, 7 (автогол), Сирота, 63, Цыганков, 74, Кулач, 85.

"Динамо": Бущан (Бойко, 74), Кендзера, Забарный (Боль, 74), Сирота (Попов, 86), Караваев (Дубинчак, 65), Андриевский (Сидорчук, 46), Гармаш (Яцык, 65), Буяльский (Кулач, 81), Витиньо (Де Пена, 65), Цыганков (Антух, 75), Ванат (Шкурин, 74).

"Кайрат": Устименко, Астанов, Буранчиев, Баньяк, Касабулат, Гуральский, Крачковский, Сейдахмет (Жалолиддинов, 58), Аликулов (Пауло, 54), Усенов, Швырев.

Предупреждение: Швырев.

Обзор матча:

Напомним, в первом матче на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции киевское "Динамо" с разгромным счетом обыграло клуб из Сербии.

"Динамо" Киев: подготовка к весенней части сезона