Киевское "Динамо" провело свой второй контрольный поединок на втором учебно-тренировочном сборе, который "бело-синие" проводят в Турции.
Подопечные Мирчи Луческу одолели сербский клуб "Чукарички". "Динамо" уступало по ходу игры со счетом 2:0, но за последние 20 минут смогло трижды забить сопернику. Победный мяч забил 22-летний бразилец Витиньо.
"Динамо" - "Чукарички" - 3:2
Голы: Шапаренко (70), Буяльский (72), Витиньо (84) - Раконьяк (16), Чолович (17)
"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Тымчик, Бурда, Сирота, Дубинчак, Бражко, Шепелев, де Пена, Антюх, Гармаш, Кулач
"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Кендзера, Забарный, Боль, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Витиньо, Цыганков, Ванат (Беседин, 83)
Напомним, свой первый учебно-тренировочный сбор "Динамо" проводило в Испании. В рамках первого сбора киевляне сыграли четыре матча. Подопечные Мирчи Луческу обыграли испанские "Атлетико Пульпиленьо" (4:0) и "Реал Мурсию" (3:1), а также люксембургский "Расинг Унион" (4:0) и сыграли вничью с норвежским "Буде-Глимтом" (1:1).
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Динамо Киев: результаты в сезоне
- В УПЛ "Динамо" после осенней части сезона идет на второй позиции, имея на два балла меньше, чем у "Шахтера". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
- В Кубке Украины "Динамо" обыграло "Мариуполь" и вышло в 1/4 финала турнира.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 киевляне проиграли "Шахтеру" со счетом 0:3.
- "Динамо" не смогло одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. "Бело-синие" проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0). Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.