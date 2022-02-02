Киевляне обыграли сербскую команду.

Киевское "Динамо" провело свой второй контрольный поединок на втором учебно-тренировочном сборе, который "бело-синие" проводят в Турции.

Подопечные Мирчи Луческу одолели сербский клуб "Чукарички". "Динамо" уступало по ходу игры со счетом 2:0, но за последние 20 минут смогло трижды забить сопернику. Победный мяч забил 22-летний бразилец Витиньо.

"Динамо" - "Чукарички" - 3:2

Голы: Шапаренко (70), Буяльский (72), Витиньо (84) - Раконьяк (16), Чолович (17)

"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Тымчик, Бурда, Сирота, Дубинчак, Бражко, Шепелев, де Пена, Антюх, Гармаш, Кулач

"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Кендзера, Забарный, Боль, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Витиньо, Цыганков, Ванат (Беседин, 83)

Напомним, свой первый учебно-тренировочный сбор "Динамо" проводило в Испании. В рамках первого сбора киевляне сыграли четыре матча. Подопечные Мирчи Луческу обыграли испанские "Атлетико Пульпиленьо" (4:0) и "Реал Мурсию" (3:1), а также люксембургский "Расинг Унион" (4:0) и сыграли вничью с норвежским "Буде-Глимтом" (1:1).

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