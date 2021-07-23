Киевляне провели очередной контрольный матч.

Киевское "Динамо" 23 июля провело свой первый контрольный матч на мини-сборе в Австрии. Соперником динамовцев был представитель немецкой Бундеслиги "Унион", который в прошлом сезоне финишировал в чемпионате седьмым.

Киевляне пропустили первыми, но после перерыва отыгрались - впервые с ноября прошлого года голом за "Динамо" отличился Беньямин Вербич.

В итоге встреча так и завершилась вничью.

"Динамо" - "Унион" - 1:1

Голы: Фогльзаммер, 35 - Вербич, 48

"Динамо" (первый тайм): Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Цыганков, Родригес, Кулач

"Динамо" (второй тайм): Бойко, Тымчик, Попов, Шабанов, Сидклей, Андриевский, Караваев, Шепелев, де Пена, Буяльский, Вербич (Шкурин, 59)

Гол Вербича

Полное видео матча

Читайте такжеУже с игроками сборной: Динамо одержало победу в контрольном матче (видео)

"Динамо": подготовка к сезону

Первый сбор киевского "Динамо" в Швейцарии прошел с 28 июня по 7 июля.

В рамках первого сбора "Динамо" провело четыре контрольных матча: сыграло вничью с "Базелем" (4:4), "Лозанной" (1:1) и "Люцерном" (3:3), а также успело разгромить французский клуб (5:0).

Второй сбор команды проходил в Швейцарии с 10 по 20 июля. Киевляне сыграли вничью с "Серветтом" (в этом матче свой дебютный гол забил новичок команды Илья Шкурин), а также обыграли "Сьон" (2:0) и "Эвиан" (3:0), после чего уступили "Ницце" (1:2). Затем динамовцы победили "Этуаль" (2:0) и уступили "Атлетику" (0:1).

Новый сезон УПЛ "Динамо" начнет 31 июля домашним матчем против "Вереса".

Автор: Антон Дударь