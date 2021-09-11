Киевское "Динамо" в рамках 7-го тура чемпионата Украины играло в Харькове против "Металлиста 1925". Киевляне одержали победу.
В первом тайме гол киевлян не был засчитан после VAR, но после перерыва "Динамо" все же вышло вперед - Виктор Цыганков отличился после скидки Ильи Шкурина.
Следом у киевлян забил Денис Гармаш. Главный арбитр сперва не засчитал его мяч, однако после просмотра видеоповтора гол был зафиксирован.
Отметим, что "Динамо" проводило матч без Николая Шапаренко и Виталия Буяльского.
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"Динамо" набрало 19 очков и продолжает удерживать лидерство в УПЛ. У харьковчан - 6 очков и одиннадцатое место.
"Металлист 1925" - "Динамо" - 0:2
Голы: Цыганков, 47, Гармаш, 52
"Металлист 1925": Сидоренко, Ермаков, Шершень, Ткачук, Ченбай, Габелок, Савин (Протасов, 74), Крыськив, Голодюк (Фабиньо, 74), Ременюк (Батюшин, 74), Марлисон (Зубков, 73)
"Динамо": Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 68), Цыганков (Караваев, 77), Леднев (Гармаш, 46), Де Пена (Вербич, 68), Шкурин (Супряга, 77)
Предупреждения: Ченбай, Марлисон, Фабиньо - Забарный, Супряга
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