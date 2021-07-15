Киевляне провели очередной спарринг в рамках подготовки к сезону.

Киевское "Динамо" в рамках второго подготовительного сбора в Швейцарии встречалось с французским клубом "Эвиан".

Встреча завершилась разгромной победой динамовцев, дублем в составе которых отличился Богдан Леднев.

Для "Динамо" это был третий контрольный матч на втором сборе.

"Динамо" - "Эвиан" - 3:0

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Голы: Леднев, 2, 38, Ванат, 17

"Динамо": Бойко (Моргун, 46), Тымчик (Сирота, 61), Кендзера (Вивчаренко, 46), Шабанов, Дубинчак (Родригес, 46), Коробенко (Шепелев, 61), Гармаш (Буяльский, 61), Леднев (Андриевский, 61), Бенито (Антюх, 46), де Пена, Ванат (Кулач, 46)

YouTube-канал "Динамо" опубликовал полное видео матча.

"Динамо": подготовка к сезону

Первый сбор киевского "Динамо" в Швейцарии прошел с 28 июня по 7 июля.

В рамках первого сбора "Динамо" провело четыре контрольных матча: сыграло вничью с "Базелем" (4:4), "Лозанной" (1:1) и "Люцерном" (3:3), а также успело разгромить французский клуб (5:0).

Второй сбор команды проходит в Швейцарии с 10 по 20 июля. Киевляне сыграли вничью с "Серветтом" (в этом матче свой дебютный гол забил Илья Шкурин), а также обыграли "Сьон" (2:0).

Новый сезон УПЛ "Динамо" начнет 31 июля домашним матчем против "Вереса".

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Автор: Антон Дударь