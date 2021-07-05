Киевляне провели третий контрольный поединок на сборах в Швейцарии.

Киевское "Динамо" одержало первую победу на нынешних сборах в Швейцарии. Подопечные Мирчи Луческу разобрались с французским "Дивонном", выступающим в региональной лиге Франции.

Встреча завершилась погромом - 5:0. За столичный клуб отличились Викентий Волошин, Георгий Цитаишвили, Владислав Ванат и Владислав Кулач. Последний записал в свой актив дубль. Лучший бомбардир УПЛ покинул "Ворсклу" и сейчас находится на просмотре в "Динамо". По итогам сборов клуб примет решение подписывать ли с ним контракт.

"Динамо" уже успело на этих сборах выдать феерическую перестрелку с "Базелем".

"Динамо" - "Дивонн" - 5:0

Голы: В. Волошин, 13, Кулач, 18, 60 (пенальти), Цитаишвили, 68, Ванат, 86

"Динамо": Моргун (Кучерук, 46), Биловар, Вивчаренко, Скорко (Кравченко, 57), Дубинчак, В.Волошин, Бражко, Цитаишвили, Коробенко, Н.Волошин (Антюх, 57), Кулач (Ванат, 63)

YouTube-канал "Динамо" опубликовал полное видео игры.

Первый гол Кулача.

Второй гол Кулача.

"Динамо": подготовка к сезону

Сбор киевского "Динамо" в Швейцарии стартовал 28 июня. Он продлится до 7 июля. Второй сбор команды пройдет с 10 по 20 июля.

В Швейцарию в составе "Динамо" отправилось 29 футболистов. В том числе на просмотре находится лучший бомбардир УПЛ прошлого сезона Владислав Кулач.

В рамках сбора "Динамо" осталось сыграть еще один спарринг: 7 июля против швейцарского "Люцерна".

В новом сезоне "Динамо" стартует 24 июля матчем за Суперкубок Украины против "Шахтера", если УАФ не перенесет эту игру на сентябрь.

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Автор: Артем Будрин