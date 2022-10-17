Киевское Динамо продолжает помогать украинским военным.

Приятное событие произошло в День Защитников Украины, украинского казачества и Покровы Пресвятой Богородицы. 14 октября представители "Динамо" в лице первого вице-президента клуба Виталия Сивкова, вратарей Георгия Бущана, Валентина Моргуна и нападающего Владислава Супряги посетили одну из пограничных частей и вручили пограничникам ключи и документы от катера на воздушной подушке, в котором наши военные так нуждались. Символично, что сразу было решено назвать его "Динамовец".

Виталий Сивков отметил, что динамовцам приятно передать в собственность нашим защитникам нужную вещь, а также поздравил их с праздником и пожелал всего наилучшего тем, кто с оружием защищает родную землю и отстаивает каждый сантиметр украинской территории.

"Война – это всегда горе, а вы находитесь на самом первом рубеже, поэтому мы хотим помочь вам в непростой задаче защиты государственных границ", - отметил Виталий Семенович, вместе с футболистами вручая ключи, документы и сертификат на катер.

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Заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Сергей Сердюк отметил, что катер – очень нужная вещь во время охраны границы.

"Я хочу поблагодарить вас от имени главы Государственной пограничной службы Украины, он лично предоставил мне такие полномочия, чтобы засвидетельствовать свое уважение. Мы благодарны за ваше внимание к нам и к обороне нашего государства. Этот катер уже с завтрашнего дня будет активно задействован в защите нашего государства на российско-белорусском участке границы. С его помощью мы будем более эффективными и способными.

В свою очередь, хочу вас также поздравить с праздником, пожелать "Динамо" и сборной Украины футбольных побед. Ваш клуб должен быть первым и в чемпионате Украины, и в Лиге чемпионов. Также здоровья, успехов, чтобы карьера проходила без травм. Спортивная борьба такая же, как война – нужно бороться и побеждать. То же делает и наша страна. Мы добьемся успеха в этой войне. Это наша земля, границы будут защищены, и ни одного шага назад мы не сделаем", - заявил Сердюк.

Всех защитников поздравил и вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан.

"Сегодня – не обычный день, а большой праздник, поэтому я хочу поздравить всех защитников и защитниц нашей страны. Очень рад, что от клуба мы подарили пограничникам этот катер, который будет помогать им защищать нашу страну, в частности, государственные границы. После 24 февраля в жизни каждого из нас все перевернулось. На футбольном поле мы выполняем свою работу, а за его пределами, как и все украинцы, читаем, смотрим новости и переживаем", - сказал Бущан.