"Слован" предложил за Георгия Цитаишвили два миллиона евро руководству киевского клуба.

Чемпион Словакии "Слован" готов выложить 2 миллиона евро за вингера "Динамо" Георгия Цитаишвили.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Братиславский "Слован" настроен подписать Цитаишвили, при чем готов рассмотреть варианты как с арендой, так и с полноценным трансфером.

Источник также отмечает, что Георгием интересуются клубы из Венгрии, Польши и США.

Первую половину этого сезона Цитаишвили провел в аренде за одесский "Черноморец". За 15 матчей он смог забить лишь один мяч. В прошлом сезоне 21-летний хавбек был в аренде в полтавской "Ворскле" и тоже забил 1 гол (за 4 поединка).

Цитаишвили дебютировал за "Динамо" весной 2018 года, выйдя на замену в финале Кубка Украины против "Шахтера". Всего он провел за киевлян 19 матчей в УПЛ и голами не отмечался.

В 2019 году Цитаишвили стал чемпионом мира на молодежном ЧМ в составе сборной Украины U-20. На взрослом уровне он принял решение выступать за сборную Грузии и сыграл за национальную команду 4 матча.

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