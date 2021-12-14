Артем Довбик хочет снова попробовать свои силы в Европе.

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик не желает переходить в стан донецкого "Шахтера" или киевского "Динамо".

Как информирует "ТаТоТаке", форвард намерен снова попробовать свои силы в Европе, но теперь уже хочет перебраться в один из топ-чемпионатов.

Отмечается, что предметный интерес к нападающему "Днепра-1" проявляют сразу несколько клубов из чемпионата Италии, а также команды из Бундеслиги и английской Премьер лиги. Конкретики пока нет, но Довбик намерен вести переговоры исключительно с представители этих чемпионатов, а "Динамо" и "Шахтер" исключены.

Читайте такжеДинамо в ближайшие дни может продать игрока сборной Украины в именитый клуб из АПЛ - СМИКак сообщают источники, этот сезон Артем Довбик доиграет в составе "Днепра-1" и будет думать о смене клуба уже в летнее межсезонье. Однако, если зимой поступит выгодное предложение, то стороны его рассмотрят.

Артем Довбик: статистика

В текущем сезоне Довбик сыграл за "Днепр-1" 18 матчей во всех турнирах. В его активе 14 голов и 5 ассистов.

За все время выступлений в "Днепре-1" Довбик сыграл 45 игр, забив 24 мяча и отдав 6 результативных передач.

За сборную Украины форвард в общей сложности сыграл 6 матчей, в которых забил 2 гола.

Автор: Владимир Медяник