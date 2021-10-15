Одна из "скамеек" оформлена в цветах "Динамо", а другая - в цветах "Шахтера".

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", которые проводят свои домашние матчи на НСК "Олимпийский", стилизовали скамейки запасных на стадионе.

Об этом сообщили пресс-службы "Динамо" и "Шахтера". Проект реализован двумя клубами совместно.

Сиденья одной из "скамеек" были оформлены в цвета "Динамо", тогда как другой - в цвета "Шахтера". И там, и там на сиденьях можно увидеть клубные эмблемы.

Сообщается, что новые кресла оборудованы системой обогрева с тремя функциями на спинках и сиденьях. Кроме того, они предоставят игрокам и персоналу команд повышенное удобство и хороший обзор на поле.

"Динамо" также сообщает, что во время матчей киевлян конструкции будут оформлены в клубных цветах, а во время прочих поединков будут соответствовать символике других клубов.

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"Шахтер": переезд в Киев

Свой последний матч на "Донбасс Арене" "Шахтер" провел 2 мая 2014 года, обыграв "Ильичевец" (3:1) в 28-м туре УПЛ.

После этого "горняки" покинули Донецк, а свои домашние матчи проводили сперва на "Арене Львов" во Львове, а с февраля 2017 года - на стадионе "Металлист" в Харькове. Базировалась команда при этом в Киеве - с 2014 года тренировочной базой "горняков" является олимпийский комплекс "Святошин".

С сезона 2020-2021 "Шахтер" проводит домашние матчи на "Олимпийском" в Киеве. Контракт со стадионом заключен на три года.

Автор: Антон Дударь