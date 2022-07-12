Согласно результатам жеребьевки, во втором раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против турецкого "Фенербахче".
Как сообщает издание Tribuna.com, транслировать обе квалификационных матча украинского гранда с "Фенербахче" будет телеканал "Setanta Sports".
Отмечается, что поединки Динамо против Фенербачхе смогут увидеть зрители во всех 13 странах, на территории которых "Setanta Sports" осуществляет свою деятельность. Официальной информации от телеканала о трансляции пока нет.
Напомним, из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ против Украины, киевское "Динамо" не может сыграть домашний матч квалификации ЛЧ на своем поле. Поэтому, руководство "бело-синих" приняло решение, что встреча состоится в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Круля.
Первый матч "Динамо" против "Фенербахче" запланирован на 20 июля, начало – в 21:00 по киевскому времени.
Ответная игра пройдет 26 или 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".
"Динамо" - "Фенербахче": перед матчем
- Поединок против "Фенербахче" - это первый матч "Динамо" в еврокубках с начала полномасштабной войны.
- Победитель противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы.
- "Динамо" в сезоне 2006/07 уже выбивало стамбульский "Фенербахче" из третьего раунда отбора ЛЧ. Тогда первый матч в Киеве "бело-синие" выиграли со счетом 3:1, а ответная игра в Стамбуле завершилась вничью - 2:2.
- Также "Фенербахче" и "Динамо" пересекались на стадии группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2008/2009. Игра на поле "Фенербахче" завершилась вничью 0:0, а в столице Украины киевский гранд выиграл со счетом 1:0.