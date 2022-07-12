Первый матч против "Фенербахче" киевское "Динамо" сыграет 20 июля.

Согласно результатам жеребьевки, во втором раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против турецкого "Фенербахче".

Как сообщает издание Tribuna.com, транслировать обе квалификационных матча украинского гранда с "Фенербахче" будет телеканал "Setanta Sports".

Отмечается, что поединки Динамо против Фенербачхе смогут увидеть зрители во всех 13 странах, на территории которых "Setanta Sports" осуществляет свою деятельность. Официальной информации от телеканала о трансляции пока нет.

Напомним, из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ против Украины, киевское "Динамо" не может сыграть домашний матч квалификации ЛЧ на своем поле. Поэтому, руководство "бело-синих" приняло решение, что встреча состоится в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Круля.

Первый матч "Динамо" против "Фенербахче" запланирован на 20 июля, начало – в 21:00 по киевскому времени.

Ответная игра пройдет 26 или 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".

"Динамо" - "Фенербахче": перед матчем

Поединок против "Фенербахче" - это первый матч "Динамо" в еврокубках с начала полномасштабной войны.

Победитель противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы.

"Динамо" в сезоне 2006/07 уже выбивало стамбульский "Фенербахче" из третьего раунда отбора ЛЧ. Тогда первый матч в Киеве "бело-синие" выиграли со счетом 3:1, а ответная игра в Стамбуле завершилась вничью - 2:2.

Также "Фенербахче" и "Динамо" пересекались на стадии группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2008/2009. Игра на поле "Фенербахче" завершилась вничью 0:0, а в столице Украины киевский гранд выиграл со счетом 1:0.

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