Киевское "Динамо" в рамках 12-го тура чемпионата Украины примет "Днепр-1". Матч пройдет на "Олимпийском" в Киеве.
Вашему вниманию видео трансляция матча "Динамо" - "Днепр-1".
Начало встречи - в 17.00.
"Динамо" подошло к этому матчу на вершине турнирной таблицы УПЛ. У киевлян в активе 29 очков, они на 3 очка опережают "Шахтер".
"Днепр-1" набрал 22 очка и идет четвертым, но в случае победы в Киеве может подняться на третью позицию.
На победу "Динамо" дается коэффициент 1,33, на ничью - 5,40, на победу "Днепра-1" - 8,90.
"Динамо" и "Днепр-1" ранее играли друг против друга в УПЛ четыре раза. Киевляне одержали три победы при одном поражении.
"Динамо" - "Днепр-1"
Видеотрансляция матча
FootballHub
"2+2"
Напомним, что в предыдущем туре "Динамо" в гостях разгромило "Львов" со счетом 4:1. А на неделе киевляне уступили "Барселоне" в Лиге чемпионов (0:1). "Днепр-1" победил "Колос" со счетом 2:0.