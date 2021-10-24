Киевляне будут принимать претендента на бронзовые медали.

Киевское "Динамо" в рамках 12-го тура чемпионата Украины примет "Днепр-1". Матч пройдет на "Олимпийском" в Киеве.

Вашему вниманию видео трансляция матча "Динамо" - "Днепр-1".

Начало встречи - в 17.00.

"Динамо" подошло к этому матчу на вершине турнирной таблицы УПЛ. У киевлян в активе 29 очков, они на 3 очка опережают "Шахтер".

"Днепр-1" набрал 22 очка и идет четвертым, но в случае победы в Киеве может подняться на третью позицию.

На победу "Динамо" дается коэффициент 1,33, на ничью - 5,40, на победу "Днепра-1" - 8,90.

"Динамо" и "Днепр-1" ранее играли друг против друга в УПЛ четыре раза. Киевляне одержали три победы при одном поражении.

"Динамо" - "Днепр-1"

Видеотрансляция матча

FootballHub

"2+2"

Напомним, что в предыдущем туре "Динамо" в гостях разгромило "Львов" со счетом 4:1. А на неделе киевляне уступили "Барселоне" в Лиге чемпионов (0:1). "Днепр-1" победил "Колос" со счетом 2:0.

Автор: Антон Дударь