В Киеве пройдет центральный матч 5-го тура чемпионата Украины.

В рамках 5-го тура Украинской Премьер-лиги пройдет матч двух лидеров турнира - киевское "Динамо" встретится с черниговской "Десной". Команды сыграют на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Вашему вниманию видеотрансляция матча "Динамо" - "Десна".

Стартовый свисток прозвучит в 21.30.

К этому матчу "Десна" подошла на первом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав максимальное количество очков. У "Динамо" - 10 очков. Перед началом тура киевляне шли вторыми, но сейчас располагаются уже на четвертой строке, так как "Шахтер" и "Ворскла" выиграли в своих поединках тура.

В прошлом сезоне "Динамо" и "Десна" дважды сыграли друг против друга вничью (0:0 и 1:1). Киевляне не могут выиграть у черниговского клуба уже в четырех матчах подряд (3 ничьи и 1 поражение).

Тем не менее, букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча. На победу команды Мирчи Луческу дается коэффициент 1,39, на ничейный результат - 4,70, а на победу "Десны" - 8,30.

УПЛ, 5-й тур

Динамо - Десна

Видеотрансляция матча

Телеканал "2+2"

FootballHub

Автор: Антон Дударь