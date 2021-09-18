Киевляне принимают непростого соперника в рамках 8-го тура.

В 8-м туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" встретится с "Александрией". Центральный матч тура пройдет на "Олимпийском".

Вашему вниманию видеотрансляция матча "Динамо" - "Александрия".

Начало встречи - в 19.30.

После семи туров "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков из 21 возможного. У "Александрии" - 14 очков, команда занимает четвертое место.

"Динамо" и "Александрия" провели друг против друга 28 матчей. Киевляне выиграли 21 раз при пяти ничьих и двух поражениях.

Букмекеры практически не сомневаются в успехе "Динамо" в этом матче. Так, на победу команды Мирчи Луческу дается коэффициент 1,27, на ничейный исход - 5,50, а на сенсацию от "Александрии" - 12,00.

"Динамо" - "Александрия"

Видеотрансляция матча

Телеканал "2+2"

FootballHub

Напомним, в прошлом туре "Динамо" в гостях обыграло "Металлист 1925" со счетом 2:0, а "Александрия" минимально одолела "Ингулец" (1:0).

Автор: Антон Дударь