В апреле этого года у Криштиану Роналду и Джорджины Родригес родились двойняшки: девочка выжила, а мальчик сразу умер.

Знаменитый португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился сокровенными ощущениями, которые получил во время рождения своих детей.

У Криштиану и Джорджины в апреле этого года родились двойняшки: девочка выжила, а мальчик сразу умер.

Трагическое событие повергло в шок семью именитого футболиста.

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"Это был, пожалуй, самый трудный момент моей жизни после смерти отца. Когда должен родиться ребенок, ты ожидаешь, что все будет хорошо, а потом возникает такая проблема - очень тяжело. Мы с Джорджиной пережили сложный период, мы не понимали, что происходит. Трудно вообще передать эти ощущения… Сезон длился, много матчей… Но это был очень тяжелый эпизод.

Иногда я пытаюсь объяснить близким, что никогда раньше не чувствовал себя счастливым и грустным одновременно. Когда один ребенок рождается, а другой умирает. Как это передать... Ты не знаешь, будешь смеяться или будешь плакать. Ты не знаешь, как реагировать и что делать.

Когда Джорджина приехала домой, дети стали спрашивать, где второй ребенок. Спустя неделю мы приняли решение, что будем честны с детьми и скажем, что Анхель - так мы назвали сына - попадет на небеса.

Дети все понимают. Они подходят и говорят: "Папа, я сделал это для Анхеля" и показывают на небо. Мне это нравится, значит он - часть их жизни. Я не собираюсь лгать своим детям.

Я говорю правду, хотя в данной ситуации это и трудно.

Потеря сблизила нас с Джорджиной и детьми. В каком-то смысле я стал более трепетным отцом, более дружелюбным. Они стали ближе ко мне, а я - к ним и Джорджине. Может ли горе разрушить семью? Бывает и такое, но не в нашем случае. После случившегося наша семья стала еще крепче, а я чувствую больше любви к супруге и детям. Отчасти теперь я вижу свою жизнь с новой стороны", – приводит слова Криштиану Роналду The Sun.

Напомним, Криштиану Роналду является отцом пятерых детей: Криштиану-младший, который родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео (летом 2017-го), дочь Алана Мартина (осенью 2017-го) и дочь Белла Эмеральда (весна 2022-го).

Первые три ребенка Роналду от суррогатных матерей, тогда как мамой Аланы Мартины и новорожденной дочери является Родригес.

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