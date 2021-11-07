"Львов" становится на шаг ближе к Первой лиге.

В воскресенье, 7 ноября, в рамках 14-го тура украинской Премьер лиги черниговская "Десна" играла против "Львова".

Черниговская "Десна" благодаря точным ударам Владислава Калитвинцева и Тараса Завийского взяла три очка в этом поединке.

"Львов" - "Десна" - 0:2

Голы: Владислав Калитвинцев 51, Тарас Завийский 82

"Львов": Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Михай-Даниэл Лека, Иван Брикнер, Алексей Зозуля (Алваро Тавареш 54), Назарий Ныч (Борис Крушинский 54), Александр Романчук, Владимир Якимец, Андрей Бусько (Артур Ременяк 69), Эрнест Антви (Дмитрий Семенив 69), Сергей Политыло (Шина 76)

"Десна": Роман Мысак, Евгений Цымбалюк, Александр Сафронов, Александр Масалов (Егор Картушов 46), Сергей Болбат, Андрей Домбровский, Андрей Тотовицкий (Евгений Селин 80), Владислав Калитвинцев (Максим Дегтярёв 90+3), Тарас Завийский, Денис Безбородько (Филипп Будковский 46), Илья Шевцов (Леван Арвеладзе 63)

Предупреждения: Назарий Ныч 21, Алексей Зозуля 40

Удаление: Александр Романчук 90+2

Видео голов:

Победа в 14-м туре позволила "Десне" подняться сразу на две позиции и теперь черниговская команда занимает 7-е место с 21 баллом в активе. "Львов" имеет 10 набраннах очков за 14 сыгранных матчей и идет на 13-й строчке.

Украинская Премьер-лига: 14-й тур

Автор: Владимир Медяник