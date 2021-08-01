Состоялись очередные матчи 2-го тура чемпионата Украины.

В рамках 2-го тура УПЛ "Мариуполь" принимал "Десну", а "Ворскла" играла с "Рухом".

"Десна" одержала вторую победу в сезоне и возглавила турнирную таблицу УПЛ.

Стоит отметить, что победный гол клуб из Чернигова забил из офсайда, который арбитры не заметили. "Мариуполь" большую часть матча провел в меньшинстве.

"Мариуполь" - "Десна" - 1:2

Голы: Кулаков, 65 - Будковский, 70, Безбородько, 90+2

"Мариуполь": Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Микицей, Горбунов, Чех, Топалов (Никитишин, 57), Мишнев (Мампасси, 73), Очеретько (Петерман, 57), Кащук, Кулаков (Хромей, 73)

"Десна": Литовка, Сафронов, Цымбалюк (Жук, 46, Шевцов, 76), Селин, Картушов, Завийский, Арвеладзе (Домбровский, 72), Калитвинцев, Тотовицкий (Волошин, 90+5), Гуцуляк, Будковский

Предупреждения: Кащук, Чоботенко, Никитишин - Калитвинцев, Сафронов, Селин

Удаление: Кащук, 35

Видеообзор матча

"Ворскла" одержала победу над "Рухом". Полтавчане набрали 4 очка и входят в пятерку лидеров чемпионата.

"Ворскла" - "Рух" - 2:0

Голы: Скляр, 42, Степанюк, 60

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Чеснаков,Тамм, Якубу, Скляр, Кане (Пешич, 84), Челядин, Тилль (Луизао, 84), Пуцлин (Вакула, 79), Степанюк (Кравчук, 90)

"Рух": Бандура, Дидык, Сыч (Альваренга, 46), Лях, Белый, Притула (Федорчук, 46), Бойчук, Мартынюк, Карасюк (Ориховский, 46), Климчук (Борячук, 62), Кузик (Кондраков, 73)

Предупреждения: Скляр - Мартынюк, Белый, Дидык

Видеообзор матча

Украинская Премьер-Лига: 2-й тур

Автор: Антон Дударь