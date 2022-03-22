Юрий Вирт жертвует ценной наградой, чтобы помочь украинским воинам.

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Юрий Вирт, который сейчас работает главным тренером ФК "Верес", не остается в стороне и помогает украинским воинам, которые воюют с российскими оккупантами.

47-летний специалист решил выставить на аукцион свою лимитированную медаль за победу Шахтера в Кубке УЕФА, а заработанные деньги перечислить ВСУ.

Об этом Юрий Вирт сообщил в Инстаграме.

Торги завершатся в четверг, 24 марта, в 22:00. Стартовая цена - 2 тысячи гривен, а минимальный шаг ставки - 1000 грн.

"Эта победа - самая большая в украинском клубном футболе. Таких медалей ограниченное количество", - сказал Вирт.

Напомним, донецкий "Шахтер" победил немецкий "Вердер" в финале Кубка УЕФА сезона 2008/2009 со счетом 2:1. Уже в следующем сезоне турнир сменил название на Лига Европы.

Юрий Вирт: карьера и достижения