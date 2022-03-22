Бывший футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Юрий Вирт, который сейчас работает главным тренером ФК "Верес", не остается в стороне и помогает украинским воинам, которые воюют с российскими оккупантами.
47-летний специалист решил выставить на аукцион свою лимитированную медаль за победу Шахтера в Кубке УЕФА, а заработанные деньги перечислить ВСУ.
Об этом Юрий Вирт сообщил в Инстаграме.
Торги завершатся в четверг, 24 марта, в 22:00. Стартовая цена - 2 тысячи гривен, а минимальный шаг ставки - 1000 грн.
"Эта победа - самая большая в украинском клубном футболе. Таких медалей ограниченное количество", - сказал Вирт.
Напомним, донецкий "Шахтер" победил немецкий "Вердер" в финале Кубка УЕФА сезона 2008/2009 со счетом 2:1. Уже в следующем сезоне турнир сменил название на Лига Европы.
Юрий Вирт: карьера и достижения
- Вирт - воспитанник львовского футбола. Выступал за команды "Скала" (Стрый), "Львов", "Металлург" (Донецк), "Борисфен" (Борисполь) и "Шахтер" (Донецк).
- Больше всего матчей сыграл в составе донецкого "Металлурга" - 109. За "Шахтер" сыграл 88 матчей.
- Юрий Вирт является пятикратным чемпионом Украины и обладателем Кубка страны. В сезоне 2008/09 выиграл Кубок УЕФА.
- В 2012 году завершил игровую карьеру.
- Сыграл 2 матча за сборную Украины: против Белоруссии (1 сентября 2001), и против Армении (5 сентября 2001). В обеих играх сборная одержала сухие победы.
- В качестве тренера работал в донецком "Металлурге", днепродзержинской "Стали", "Рухе" (Винники) и "Вересе" (Ривне).