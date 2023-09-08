Речь идет об итальянском футбольном арбитре Пьерлуиджи Коллине.

По делу о строительстве завода по производству искусственной травы фигурирует поддельная подпись знаменитого итальянского футбольного арбитра Пьерлуиджи Коллины.

Функционеры Украинской ассоциации футбола во главе с Андреем Павелко подделали подпись известного на весь мир футбольного рефери Пьерлуиджи Коллины и, похоже, втянули его в уголовное дело о строительстве завода по производству искусственных покрытий по завышенной цене. То самое, в котором Андрей Павелко и его заместитель Юрий Записоцкий получили подозрения, за что и находятся во Львовском СИЗО.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Во время заседания в Шевченковском районном суде города Львова, на котором рассматривалось продолжение меры пресечения Юрию Записоцкому, адвокат попросил суд приобщить дополнительные доказательства к материалам следствия.

Прокурор после нескольких минут ознакомления с ними находит несоответствия — вместо дополнительного соглашения, датированного 1.07.2015, суду предоставлено само соглашение от 18.06.2015.

Адвокат Юрия Записоцкого оправдывает этот момент якобы технической ошибкой. Но во время судебных прений становится понятно, что сторона защиты сознательно принесла в суд не те документы.

Поддельная подпись Коллины

Речь идет о контракте с самым известным в мире арбитром Пьерлуиджи Коллиной. В Украине он работал с 2010 года. В июне 2015 года конгресс ФФУ решил подписать с ним очередной контракт. За ним итальянец должен получить шестьсот тысяч евро.

Документ был подписан 18 июня. А еще через две недели, якобы, было подписано дополнительное соглашение. Коллине прикинули еще шестьсот восемьдесят тысяч евро зарплаты. И здесь становится совсем интересно…

В контракте, по которому известному арбитру увеличили зарплату вдвое, вместо подписи самого Коллины стоит непонятная закорючка.

Но это еще не все. Документ с украинской стороны завизировал президент украинской футбольной Премьер-лиги и по совместительству исполнительный директор Федерации футбола Владимир Генинсон. В протоколе его допроса, который был зачитан прокурором Ковалевым в суде, он утверждает, что этот документ он не подписывал и подпись Коллины тоже не похожа.

Какая роль подделки в деле Павелко

К чему здесь завод по производству искусственной травы? Все просто и в то же время не совсем.

В 2016 году Федерация футбола тратит на этот завод 8 миллионов евро, из которых 7 идут реальным производителям оборудования из США, Британии и Дании. Миллион оставили в компании-прокладке из Эмиратского оффшора. Далее этот миллион попадает на счет компании Софтекс, которая якобы помогала устанавливать оборудование. И, по версии Андрея Павелко, именно эта компания закрыла задолженность перед Коллиной по этому дополнительному договору с сомнительной подписью.

На следующий день после заседания суда, на котором генсеку УАФ Юрию Записоцкому продлили арест еще на два месяца, сайт федерации выдал сообщение, где отрицает фальсификацию любых документов и опубликовал банковскую выписку по переводу денег со счета "Софтекса" на счет Коллины. Какую сумму передали итальянцу – скрыли.

Также УАФ не предоставила копию дополнительного соглашения с подлинной подписью Колины.

Сам известный рефери еще никак не отреагировал на ситуацию с поддельной подписью, но украинское следствие готовится допросить Коллину по этому поводу.