"Шахтеру", похоже, придется искать нового наставника.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в ближайшее время покинет донецкий клуб.

По информации издания Calciomercato, итальянский специалист принял окончательное решение расторгнуть соглашение с "горняками".

Сообщается, что Де Дзерби вернется в итальянскую Серию А, где на него претендуют несколько команд. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для итальянского тренера называют "Наполи". Под руководством Лучано Спаллетти неаполитанский клуб так и не смог побороться за чемпионство и руководство команды рассматривает вариант смены наставника.

До перехода в донецкий "Шахтер" Де Дзерби довольно успешно работал в чемпионате Италии с "Сассуоло". Результаты его работы заинтересовали несколько топ-клубов Серии А, однако тогда борьбу за итальянского специалиста выиграл донецкий клуб.

Из-за войны, которую Россия развязала на территории Украины, чемпионат УПЛ был завершен досрочно и украинские клубы не могут продолжать работу в нормальном режиме. Пока неизвестна дальнейшая судьба украинского футбола, по этой причине много легионеров покинули украинские клубы. Роберто Де Дзерби покинет "Шахтер" по той же причине.

Отметим, что ранее Де Дзерби уже заявлял о желании вернуться в итальянский чемпионат.

Роберто Де Дзерби: карьера