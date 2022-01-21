Команда Юргена Клоппа выиграла у лондонского клуба.

Определился второй финалист Кубка английской лиги 2021/2022. "Ливерпуль" одолел "Арсенал" и вышел в финал турнира.

Дубль оформил 25-летний португалец Диого Жота. В обоих случаях ему ассистировал Трент Александер-Арнольд. Это был ответный матч - первая игра неделю назад завершилась вничью.

Заметим, что мерсисайдцы сейчас не могут рассчитывать на Садио Мане и Мохамеда Салаха, которые поехали выступать за свои сборные на Кубок африканских наций.

"Арсенал" - "Ливерпуль" - 0:2 (первый матч 0:0)

Голы: Жота, 19, 79

"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни, Локонга, Сака, Смит-Роу (Парти, 74), Эдегор, Мартинелли, Ляказетт (Нкетиа, 74)

"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд, Матип (Конате, 46), ван Дейк, Робертсон, Фабинью, Хендерсон (Милнер, 76), Джонс, Гордон (Минамино, 63), Фирмино (Уильямс, 84), Жота

Удаление: Парти, 90 (вторая желтая)

"Ливерпуль" в эпоху Юргена Клоппа лишь однажды играл в финале Кубка английской лиги. В феврале 2016 года "красные" уступили в серии пенальти "Манчестер Сити" и потеряли возможность завоевать трофей.

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