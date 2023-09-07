Александр Зинченко отметил, что давно ждет в чемпионате Англии Николая Матвиенко.

Игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, кто из украинских футболистов заслуживает играть в Английской Премьер-лиге.

26-летний полузащитник отметил, что очень давно ждет в Англии защитника "Шахтера" Николая Матвиенко. Также по его мнению, к переходу в АПЛ готовы Георгий Судаков и Николай Шапаренко.

"Я не могу назвать одного футболиста, не хочу никого обижать. У нас сейчас такая молодежь с очень хорошими качествами, и если они будут так же тяжело работать над собой, то у них очень большие перспективы.

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Я могу назвать игроков из сборной. Некоторых я уже давным-давно жду в Англии, таких как Николай Матвиенко. Некоторые в ближайшем будущем я бы сказал, что они уже готовы играть. Но кто я такой, чтобы судить. Такие, как Николай Шапаренко, Жора Судаков. Я же говорю, не хочу никого обидеть. У нас сейчас такое поколение молодое, что заслуживает этого", - заявил Зинченко в комментарии YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

Добавим, что Александр Зинченко выступает в АПЛ с 2016 года. Сначала он играл за "Манчестер Сити", а в прошлом году перебрался в "Арсенал". В составе "горожан" Александр сыграл 128 матчей, забил 2 гола и отдал 12 голевых передач.

С "Ман Сити" Зинченко завоевал десять трофеев, среди которых 4 чемпионских титула АПЛ.

В этом сезоне, помимо Зинченко, в АПЛ играют еще четыре украинца - Михаил Мудрик защищает цвета "Челси", Илья Забарный играет за "Борнмут", Виталий Миколенко представляет "Эвертон", а Егор Ярмолюк выступает за "Брентфорд".

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