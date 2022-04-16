Украинские клубы в апреле проводят благотворительные матчи.

Известный журналист Игорь Цыганык признался, что "Динамо" и "Шахтер" могли одной командой играть благотворительные товарищеские матчи в зарубежном турне, цель которых - собрать средства для украинских беженцев.

Об этом телеведущий рассказал в эфире авторской Youtube-программы Цыганык LIVE, ссылаясь на собственные источники.

"Я слышал такую идею, чтобы попытаться объединить "Динамо" и "Шахтер" без легионеров. Попробовать одной командой выступать. Назвать ее "сборная Украины", или "сборная клубов", или "Динамо-Шахтер", но эта идея почему-то не нашла поддержки. А, по-моему, она была красивой. С одной стороны это показало бы единение ради одной цели, но с другой стороны "Динамо" и "Шахтер" играют каждый свои поединки, это дает больше огласки и большее число матчей", – отметил Цыганык.

Напомним, что "Динамо" и "Шахтер" запланировали около десяти матчей по Европе в течение апреля. Все поединки имеют благотворительную цель и проходят под лозунгом остановить войну и помочь Украине сопротивляться российским оккупантам.

Киевляне уже сыграли против "Легии" и "Фенербахче", а дончане провели свои встречи с "Олимпиакосом" и "Лехией".

Вас также могут заинтересовать новости: