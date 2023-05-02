Виктор Цыганков отметился результативной передачей в матче против "Севильи".

В понедельник, 1 мая, состоялся поединок 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Севилья" принимала "Жирону".

Игра проходила на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и завершилась сенсационной победой гостей со счетом 2:0.

Гости повели в счете на 23-й минуте - Хуанпе забил гол после передачи Родриго Рикельме.

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Во втором тайме "Жирона" удвоила счет благодаря голу Валентина Кастельяноса, которому отдал голевой пас украинский вингер Виктор Цыганков.

"Севилья" - "Жирона" - 0:2

Голы: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55

"Севилья": Дмитрович, Монтьель, Баде, Гудель, Акунья, Фернандо (Сусо, 60), Гомес (Ракитич, 60), Окампос, Гуйе (Рафа Мир, 75), Хиль (Ламела, 82), Эн-Несири

"Жирона": Гассанига, Ян Коуто, Хуанпе, Хави (Кальенс, 63), Буэно, Мигель Гутьеррес (Фернандес, 73), Рикельме (Артеро, 90), Ромеу, Мартин, Цыганков (Эспиноса, 90), Кастельянос (Рейньер, 73)

Предупреждение: Гудель, 4 - Кальенс, 84

Обзор матча:

Виктор Цыганков отыграл 90 минут в этом матче и был заменен в компенсированное время.

За время проведенное на поле украинец: сделал 25 касаний мяча, отдал 11 точных пасов с 18 (61%), выиграл 1 единоборство с 3, 10 раз потерял мяч и заработал 1 фол.

Статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку 6,9. Лучшим футболистом матча был признан Родриго Рикельме - 8,6 балла.

Стоит отметить, что для главного тренера "Севильи" Хосе Луиса Мендилибара это первое поражение с момента, как он возглавил андалузийский клуб: до этого было 5 побед и 2 ничьих во всех турнирах.

В нынешнем сезоне в составе "Жироны" Виктор Цыганков сыграл 13 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевых передачи.

"Жирона" благодаря этой победе поднялась на 8 место в турнирной таблице чемпионата Испании, обойдя "Осасуну" и "Райо Вальекано".

До конца сезона в Ла Лиге осталось 6 туров. Команде Виктора Цыганкова осталось сыграть с "Мальоркой", "Сосьедадом", "Вильярреалом", "Сельтой", "Бетисом" и "Осасуной".

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