Команда украинца упустила шанс пробиться в еврокубки.

В воскресенье, 4 июня, состоялся поединок 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" встречалась с "Осасуной".

Игра проходила на стадионе "Эль Садар" в Памплоне и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Первый тайм закончился без забитых голов. Сразу после перерыва футболисты "Осасуны" забили два мяча. Отличился хорватский нападающий Анте Будимир.

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На 75-й минуте украинский вингер Виктор Цыганков отдал результативную передачу на Рейньера и бразилец сократил отставание в счете. Но, к сожалению, это все, на что хватило "Жироны".

"Осасуна" - "Жирона" - 2:1

Голы: Будимир, 52, 55 - Рейньер, 75

"Осасуна": Фернандес, Пенья, Эрнандес, Д. Гарсия (Крус, 6), Санчес, Монкайола (Ибаньес, 85), Торро, Орос, Барха (Р. Гарсия, 69), Будимир (Авила, 69), Абда (Гомес, 85)

"Жирона": Гассанига, Мартинес, Бернарду (Коуту, 64), Лопес, Гутьеррес (Каррера, 85), Ромеу, Цыганков, Мартен, Эррера (А. Гарсия, 59), Рикельме (Стуани, 59), Кастельянос (Рейньер, 65)

Предупреждения: Монкайола - Эррера, Бернарду, Коуту, Стуани, Гассанига

Обзор матча:

Победа в этой игре позволила "Осасуне" занять седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги с 53 очками в активе. Таким образом, коллектив Хагобы Аррасате выступит в Лиге конференций. "Жирона" завершила сезон на 10-й позциии с 49 очками. Если "Жирона" обыграла "Осасуну", то смогла бы пробиться в Лигу конференций.

Отметим, что Виктор Цыганков был признан лучшим футболистом "Жироны" по версии статистических порталов SofaScore и WhoScored.

Украинец получил оценку 7,4 балла. Цыганков провел на поле весь матч. На его счету 56 касаний мяча, 32 точных паса из 43, 3 ключевых передачи, 3 удара по воротам, из которых два в створ и две удачные обводки из трех попыток.

Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" в нынешнем сезоне 18 матчей, забил три гола и отдал пять голевых передач.

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