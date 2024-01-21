Главный тренер "Жироны" Мичел заинтересован в подписании игрока "Динамо" Владимира Бражко.

Состав испанской "Жироны" может пополнить еще однин футболист с украинским паспортом.

Как сообщает испанское издание Gol Digital, главный тренер "бело-красных" Мичел следит и высоко оценивает потенциал полузащитника "Динамо" Владимира Бражко.

По данным источника, наставник "Жироны" консультировался касательно кандидатуры 21-летнего хавбека с Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком, которые рекомендовали подписать Владимира.

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Ожидается, что "Жирона" попытается оформить трансфер Владимира Бражко уже этой зимой.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека "Динамо" в 2 миллиона евро. По информации СМИ, для зарубежных клубов в контракте 21-летнего игрока прописана клаусула в размере 2,9 миллионов евро.

Отметим, что в текущем сезоне Бражко стал основным полузащитником киевского "Динамо". На его счету 14 матчей в УПЛ, в которых он отличился 3 забитыми голами и 2 голевыми передачами.

"Жирона" в текущем сезоне под руководством Мичела демонстрирует фантастические результаты в чемпионате Испании. После 20-ти туров "бело-красные" удерживают лидерство в турнирной таблице Ла Лиги, а также пробились в 1/4 финала Кубка Испании по футболу.

Также стоит отметить и прекрасную игру украинцев Довбика и Цыганкова в "Жироне". На счету Артема 11 голов и 6 голевых передач в 19 играх в Ла Лиге. Виктор отличился 3 голами и 3 ассистами в 15 играх.

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