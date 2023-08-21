Украинские футболисты результативными действиями в этой игре не отличились.

В воскресенье, 20 августа, в рамках второго тура чемпионата Испании по футболу "Жирона" встречалась с "Хетафе".

Игра проходила на стадионе "Монтиливи" и завершилась разгромной победой каталонского клуба со счетом 3:0.

Счет в игре был открыт на 12-й минуте матча - гол с передачи Савио забил Янгель Эррера.

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На 55-й минуте игры гол Кристиана Стуани позволил "Жироне" удвоить преимущество в счете. Спустя десять минут уругвайский нападающий оформил дубль и установил финальный счет на табло.

"Жирона" - "Хетафе" - 3:0

Голы: Эррера, 12, Стуани, 56, 65

"Жирона": Гассанига, Мартинес (Бернардо, 90), Лопес, Блинд, Гутьеррес, А. Гарсия, Цыганков, Эррера (Клуа Оя, 90), Мартин (Торре, 84), Савио (Валери, 71), Стуани (Довбик, 71)

"Хетафе": Сория, Суарес (Ривера, 88), Дуарте, Митрович (Порту, 59), Рикардо, Максимович, Джене, Санчес, Аленья (С. Гарсия, 66), Майораль (Лосано, 59), Латаса

Предупреждения: Гассанига, Мартин - Латаса, Майораль, Митрович, Джене, Дуарте

Обзор матча:

Отметим, что Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, а Артем Довбик появился на поле на последние 20 минут. Никто из них не отметился результативными действиями. Статистический портал SofaScore поставил Цыганкову за эту игру 7,2 балла, Довбик получил 6,7 балла.

Напомним, в первом туре испанской Ла Лиги "Жирона" сыграла вничью против "Реала Сосьедад" (1:1). Таким образом, после двух туров у команды Цыганкова и Довбика четыре набранных очка.

В следующем туре чемпионата Испании "Жирона" сыграет в гостях против "Севильи", а "Хетафе" примет на своем поле "Алавес".

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