Владислав Кулач забил шикарный гол с дальней дистанции.

Киевское "Динамо" сыграло свой пятый поединок на втором учебно-тренировочном сборе, который украинский клуб проводит в Турции.

В непростом поединке подопечные Мирчи Луческу взяли верх в битве с грузинским Динамо Тбилиси.

В первой половине первого тайма самым активным был хавбек киевлян Денис Гармаш, который дважды мощно пробивал по воротам соперника, но оба раза мяч пролетал над перекладиной ворот.

Затем на 21 минуте Буяльский отдал мяч под удар Кулачу, который эффектно, а главное результативно, пробил с линии штрафной точно в дальний угол ворот.

Во втором тайме команда Мирчи Луческу продолжила контролировать ситуацию на поле, но реализовать свои моменты больше не смогла.

"Динамо" Киев - "Динамо" Тбилиси - 1:0

Гол: Кулач, 21

"Динамо" Киев (1 тайм): Бущан, Кендзера, Боль, Бурда, Дубинчак, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Витиньо, Кулач, Шкурин (Ванат, 31)

"Динамо" Киев (2 тайм): Бущан (Моргун, 74), Тымчик, Сирота, Забарный, Караваев, Бражко, Шапаренко, де Пена, Антюх, Цыганков, Ванат (Беседин, 62)

"Динамо" Тбилиси: Кереселидзе, Каландадзе, Гбеньон, Майсурадзе, Камара, Осей, Мойскришвили, Антилевский, Папава, Беленький

Предупреждения: Майсурадзе

Видео гола:

Добавим, что ранее на турецком сборе "Динамо" одержало победы над болгарским "Лудогорцем", сербским "Чукарички" и черногорским "Рударом", а также сыграло вничью с "Левски".

Читайте такжеИгрок сборной Украины дебютировал в чемпионате Германии, его команда разгромила ДинамоСвой первый учебно-тренировочный сбор "Динамо" проводило в Испании, где сыграло четыре игры. Подопечные Мирчи Луческу обыграли испанские "Атлетико Пульпиленьо" (4:0) и "Реал Мурсию" (3:1), а также люксембургский "Расинг Унион" (4:0) и сыграли вничью с норвежским "Буде-Глимтом" (1:1).

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