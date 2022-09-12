Матч "Ювентуса" и "Салернитаны" в 6-м туре Серии А закончился скандалом.

В воскресенье, 11 сентября, состоялся поединок 6-го тура итальянской Серии А, в котором "Ювентус" на стадионе принимал "Салернитану".

Гости забили уже на 18-й минуте встречи - отличился Антонио Кандрева после передачи Паскуале Маццокки. В самом конце первого тайма, уже в добавленное арбитром время, нападающий Кшиштоф Пентек реализовал 11-метровый удар и укрепил преимущество своей команды.

На 51-й минуте встречи защитник хозяев Бремер сумел сократить отставание своей команды в счете после передачи Филипа Костича. В компенсированное арбитром время, на 90+3-й минуте, Леонардо Бонуччи сравнял счет.

Концовка матча и вовсе получилась огненной. В компенсированное время форвард туринского клуба Аркадиуш Милик отправил третий мяч в ворота "Салернитаны", однако после просмотра VAR судьи отменили гол. Поляку, который на эмоциях снял футболку, имея желтую карточку, получил вторую, что привело к его удалению.

Кроме того, арбитр также удалил Хуана Куадрадо и главного тренера хозяев Массимилиано Аллегри за неспортивное поведение. Также был удален игрок "Салернитаны" Федерико Фасио.

"Ювентус" - "Салернитана" - 2:2

Голы: Бремер, 51, Бонуччи, 90+3 - Кандрева, 18, Пентек, 45+4 (пен)

"Ювентус": Перин, Куадрадо, Бремер, Бонуччи, Де Шильо (Сандро, 64), МакКенни (Суле, 84), Паредес, Миретти (Фаджоли, 64), Костич (Данило, 79), Кин (Милик, 46), Влахович

"Салернитана": Сепе, Бронн, Фасио, Данилюк, Кандрева, Кулибали, Маджоре (Кастанос, 81), Вильена (Самбия, 90+10), Мадзокки, Пентек (Ботхейм, 61, Дьомбер, 90+10), Диа (Бонаццоли, 81)

Предупреждения: Паредес, 27, Кин, 32, Бремер, 45+4, Милик, 84 - Маджоре, 38, Фасио, 53, Пьонтек, 55, Сепе, 72

Удаления: Милик, 90+5 (вторая желтая), Куадрадо, 90+9 (прямая красная) - Фасио, 90+9 (прямая красная)

Обзор матча:

Журналисты Sky Sport Italia после матча провели анализ, который свидетельствует о том, что гол Милик был отменен несправедливо. Все дело в том, что VAR, который зафиксировал офсайд у Леонардо Бонуччи. Итальянец не коснулся мяча, но тянулся за ним после удара поляка, а бригада арбитров приняла решение об отмене гола.

Sky Sport Italia опубликовали видео, на котором видно, что Бонуччи не был в офсайде, ведь Кандрева был ближе к линии ворот на 48 сантиметров.

По информации Football Italia, Серия А ответила на это расследование. В организации утверждают, что позиция Кандревы на поле была принята во внимание. Кроме того, в лиге заявили, что VAR имеет специальный алгоритм, которого нет у Sky Sport Italia и позволяющий более точно рассчитывать позицию каждого игрока на поле с учетом позиции камер.

После этой встречи "Ювентус" набрал 10 очков и поднялся на 7-ю строчку чемпионата. "Салернитана" с 7 очками оказывается на 10-м месте турнирной таблицы.

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