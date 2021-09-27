В заключительном матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги "Черноморец" принимал "Ингулец". Одесский клуб упустил победу в конце игры.
В первом тайме отличился 23-летний Евгений Смирный, который играл за киевское "Динамо" и является воспитанником столичной команды. Его гол мог бы принести вторую победу "Черноморцу" в текущем сезоне УПЛ, но за 5 минут до финального свистка "Ингулец" заработал право на пенальти. Удар с точки реализовал сверхопытный хорват Младен Бартулович.
В итоге на табло ничья - 1:1.
"Ингулец" занимает 12-е место в турнирной таблице - у них 8 очков. "Черноморец" имеет на два балла меньше и расположился на 14-й позиции.
"Черноморец" - "Ингулец" - 1:1
Голы: Смирный, 39 - Бартулович, 87 (с пенальти)
"Черноморец": Кучерук, Путря, Кадири (Вачиберадзе, 71), Дубко, Вантух, Михайленко, С. Кравченко (Исаенко, 77), Цитаишвили, Смирный (Тлумак, 59), Авагимян (Брагару, 78), Ванат (Бугай, 70)
"Ингулец": Гальчук, Асмелаш, Поспелов, Ковалев, Опанасенко (Мельничук, 14), Запорожец, Коваленко (Плохотнюк, 58), Полегенько, Козак (Бартулович, 81), Шарай, Ситало (Стивен Майкл, 81)
Видео обзор матча.
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Украинская Премьер-лига: 9-й тур
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