Победа над "Наполи" позволила "Милану" выйти на третье место в лиге.

В воскресенье, 2 апреля, состоялся поединок 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались "Наполи" и "Милан".

Игра проходила на стадионе им. Диего Армандо Марадоны в Неаполе и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Футболисты "Милана" открыли счет уже на 17-й минуте встречи - отличился португальский нападающий Рафаэл Леау после передачи Браима Диаса. Через восемь минут забитым мячом отметился Браим Диас, удвоив преимущество "россонери".

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На 59-й минуте Леау оформил дубль и довел счет до разгромного. На 67-й минуте полузащитник Алексис Салемакерс забил четвертый мяч "Милана", установив финальный счет на табло.

"Наполи" - "Милан" - 0:4

Голы: Леау, 17, 59, Диас, 25, Салемакерс, 67

"Наполи": Мерет, Руй, Ким (Жезус, 81), Ррахмани, ди Лоренцо, Зелински (Ндомбеле, 68), Лоботка (Эльмас, 68), Ангисса, Кварацхелия, Симеоне (Распадори, 77), Политано (Лосано, 68)

"Милан": Меньян, Т. Эрнандес, Томори, Кьєр, Калабрия, Тоналі, Беннасер (Бакайоко, 83), Леау (Ребич, 74), Крунич (де Кетеларе, 83), Диас (Салемакерс, 57), Жиру (Ориги, 74)

Обзор матча:

Стоит отметить, что "Наполи" проиграл на своем поле в Серии А с разницей в четыре мяча впервые с 2000 года. Тогда неполитанцы уступили "Болонье" со счетом 1:5.

Победа в игре с "Наполи" позволила "Милану" обойти "Интер" и подняться на третье место в турнирной таблице. До идущего вторым "Лацио" расстояние в четыре балла. "Наполи" продолжает возглавять таблицу Серии А, набрав 71 пункт.

В следующем туре чемпионата Италии "Наполи" сыграет против "Лечче", а "Милан" встретится с "Эмполи". Оба матча состоятся 7 апреля.

Напомним, "Милан" является действующим чемпионом чемпионата Италии по футболу.

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