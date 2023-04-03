ПСЖ потерпел шестое поражение в последних 10 матчах во всех турнирах.

В воскресенье, 2 апреля, состоялся центральный поединок 29-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ противостоял "Лиону".

Встреча проходила на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась сенсационной победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в этой игре, который и решил судьбу матча, был забит на 56-й минуте - отличился нападающий "Лиона" Брэдли Баркола, забивший после прострельной передачи Саэля Кумбеди.

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Также стоит отметить, что в концовке первого тайма футболистам "Лиона" не удалось реализовать пенальти. На 39-й минуте Александр Ляказетт промахнулся с 11-метровой отметки.

Главные звезды ПСЖ Лионель Месси и Килиан Мбаппе отыграли весь матч, но помочь своей команде ничем не смогли. Аргентинский форвард и вовсе был освистан трибунами.

ПСЖ - "Лион" - 0:1

Гол: Баркола, 56

Обзор матча:

Добавим, что ПСЖ потерпел шестое поражение в последних 10 матчах во всех турнирах. Подопечные Кристофа Галтье в последних встречах уступили "Марселю" (1:2) в Кубке Франции, "Монако" (1:3) в Лиге 1, дважды "Баварии" (0:1 и 0:2) в Лиге чемпионов, а также "Ренну" (0:2) и теперь "Лиону" (0:1).

После 29 туров "Лион" занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 44 очка. ПСЖ с 66 баллами располагается на первом месте и на шесть очков опережает ближайших преследователей - "Ланс" и "Марсель".

В следующем туре чемпионата Франции ПСЖ сыграет против "Ниццы" (8 апреля), а "Лион" померяется силами с "Ренном" (9 апреля).

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