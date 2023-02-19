Победу мадридскому гранду принесли голы Федерико Вальверде и Марко Асенсио.

В субботу, 18 февраля, состоялся поединок 22-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский "Реал" противостоял "Осасуне".

Встреча проходила на стадионе "Эль Садар" в Памплоне и завершился со счетом 2:0 в пользу "сливочных".

Первый гол в матче был забит на 78-й минуте. Его автором стал полузащитник "Реала" Федерико Вальверде, который отличился с передачи Винисиуса Жуниора.

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В концовке встречи бразильский вингер отличился сам, но его гол был отменен. Однако на 90+2-й "Реал" все же забил второй мяч: отличился Марко Асенсио.

"Осасуна" - "Реал" - 0:2

Голы: Вальверде, 78, Асенсио, 90+2

"Осасуна": Эррера, Монкайола, У. Гарсия, Д. Гарсия, Санчес, Гомес, Торро (Кике, 86), Р. Гарсия (Морено, 63), Брашанац (Ороц, 72), Абде (Барха, 86), Будимир

"Реал": Куртуа, Начо (Карвахаль, 77), Милитао, Рюдигер, Алаба, Модрич, Камавинга, Себальос (Асенсио, 66), Вальверде, Родриго (Альваро, 87), Винисиус

Предупреждения: Торро, Монкайола, Гомес - Винисиус

Обзор матча:

В активе мадридского "Реала" 51 очко после 22-х сыгранных матчей. "Сливочные" занимают второе место в турнирной таблице испанского первенства. На первом располагается "Барселона", у которой 56 очков и матч в запасе.

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти встретятся с мадридским "Атлетико" на домашнем стадионе.

"Осасуна" с 30 очками идет на 10-й позиции. В следующем туре команда сыграет с "Севильей" в гостях.

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