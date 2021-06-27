Сборная Бельгии шагает в четвертьфинал.

Сборная Бельгии стала очередным четвертьфиналистом Евро-2020, обыграв в 1/8 финала команду Португалии. Матч прошел в Севилье.

В первом тайме оба соперника играли осторожно. Впрочем, эффективнее оказались бельгийцы. Они смогли забить гол в раздевалку. Тома Менье откатил пас на Торгана Азара, а тому удалось забить шикарный гол в дальний угол ворот. Заметим, что брат Торгана, Эден Азар, был капитаном и провел замечательную игру.

В начале второй половины встречи лидер Бельгии Кевин де Брюйне получил травму и не смог продолжить матч. Португалии надо отдать должное, ведь во втором тайме они последовательно давили на соперника и создавали хорошие голевые возможности, в том числе на 82-й минуте попали в штангу. Впрочем, даже без де Брюйне Бельгия удержала преимущество и праздновала успех. Действующие чемпионы Европы Португалия сложили полномочия. Криштиану Роналду и компания выбывают из турнира.

Бельгия - Португалия - 1:0

Гол: Т. Азар, 42

Бельгия: Куртуа, Вермален, Вертонген, Алдервейрелд, Т. Азар, Витсель, Тилеманс, Менье, Э. Азар, Лукаку, де Брюйне (Мертенс, 48)

Португалия: Патрисиу, Геррейру, Пепе, Р. Диаш, Далот, Саншеш, Пальинья, Моутинью (Жоау Фелиш, 55), Жота (А. Силва, 70), Роналду, Б. Силва (Бруну Фернандеш, 55)

Видео обзор всего матча.

Видео обзор первого тайма.

Бельгия - Португалия: итоги матча

Лучшим игроком поединка по версии WhoScored признан автор победного мяча Торган Азар (оценка - 8,2).

В четвертьфинале Бельгия встретится с Италией.

Португалия нанесла 23 удара за игру и ни одного точного. Это наибольшее количество на этом чемпионате Европы.

Торган Азар забил во втором подряд матче Евро-2020. На чемпионатах Европы за всю историю ни один бельгиец не забивал в двух поединках подряд.

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Автор: Артем Будрин