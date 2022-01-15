Пауло Дибала рискует стать "предателем" для фанатов из Турина.

В Серии А следующим летом может случиться громкий трансфер. Действующий чемпион Италии "Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" Пауло Дибале.

Об этом сообщает Football Italia.

Контракт 28-летнего аргентинца с туринцами завершается летом 2022 года, а потому на правах свободного агента он сможет присоединиться к "Интеру".

Генеральный директор миланцев Беппе Маротта уже контактировал с агентом Дибалы и обсуждал вероятный трансфер. Пауло не против сменить клуб, даже учитывая тот факт, что "Интер" и "Ювентус" являются заклятыми соперниками.

"Интер" предложит аргентинцу 5-летний контракт с зарплатой в размере 7,5 миллиона евро за сезон. Портал Тransfermarkt оценивает Дибалу в 50 миллионов евро.

Пауло Дибала: карьера в "Ювентусе"