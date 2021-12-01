Бывший игрок "Валенсии" будет работать в "Кривбассе".

Один из лидеров Первой лиги "Кривбасс" пригласил в структуру клуба бывшего футболиста "Валенсии" и "Сарагосы" Хорхе Лопеса.

Как сообщает официальный сайт криворожской команды, испанец займет должность координатора клубной академии.

"Мои цели в клубе - готовить футболистов для первой команды "Кривбасса". Для этого необходимо четко построить всю вертикаль: от самых молодых игроков. Будем работать для того, чтобы как можно больше воспитанников академии пополнили ряды главной команды клуба. Чтобы футболисты были конкурентоспособны на футбольном поле", - приводит слова Лопеса сайт "Кривбасса".

Читайте такжеТренер женской сборной Украины по футболу зарабатывает существенно больше, чем Петраков - СМИСтоит отметить, что Хорхе Лопес является довольно успешным в прошлом футболистом. Испанец играл в таких именитых испанских командах, как "Вильярреал", "Валенсия", "Мальорка", "Сарагоса" и других. В составе "летучих мышей" Лопес становился чемпионом Испании и выигрывал Кубок УЕФА.

Профессиональную карьеру футболиста Хорхе Лопес завершил в 2014 году. Последним его клубом был "Кадис". После завершения карьеры работал в "Сарагосе" и "Валенсии".

"Кривбасс": результаты в сезоне

"Кривбасс" пошел на зимнюю паузу вторым в таблице Первой лиги. Подопечные Бабича отстают от "Металлиста" на 11 очков и опережают ближайших преследователей на 9.

В Кубке Украины "Кривбасс" сенсационно вылетел во втором предварительном раунде, проиграв в гостях "Николаеву" из Второй лиги в серии пенальти.

Главным тренером "Кривбасса" является опытный украинский специалист Александр Бабич.

Автор: Владимир Медяник