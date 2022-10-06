Месси забил красивый гол в ворота лиссабонского клуба.

В третьем туре Лиги чемпионов состоялся ряд интересных матчей. В частности ПСЖ в гостях потерял очки в игре против лиссабонской "Бенфики".

Лионель Месси после голевой передачи от Неймара открыл счет во встрече, но еще до перерыва случился автогол Данилу. Во втором тайме парижане владели инициативой, но хозяева поля удержали ничью - 1:1.

"Бенфика" - ПСЖ - 1:1

Видео дня

Голы: Данилу, 41 (автогол) - Месси, 22

"Бенфика": Влаходимос - Ба, Антониу Силва, Отаменди, Гримальдо - Флорентину Луиш, Энцо Фернандес (Эурснес, 78) – Нерес (Пиньо, 90+1), Рафа Силва, Жоау Мариу – Гонсалу Рамуш (Дракслер, 78)

ПСЖ: Доннарумма - Рамос, Маркиньос, Данилу - Хакими, Витинья (Фабиан Руис, 87), Верратти, Нуну Мендеш (Бернат, 67) - Месси (Сарабия, 81), Неймар - Мбаппе

Видео обзор Бенфика - ПСЖ

Турнирное положение в группе Н после трех туров: ПСЖ и "Бенфика" имеют по семь очков, "Ювентус" - три очка, "Маккаби Хайфа" - ноль баллов.

В группе Е "Челси" разбил "Милан", а "Зальцбург" минимально одолел загребское "Динамо".

"Челси" - "Милан" - 3:0

Голы: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 61

"Челси": Кепа – Фофана (Чалоба, 38), Тьяго Силва, Кулибали – Джеймс, Лофтус-Чик, Ковачич (Жоржиньо, 66), Чилвел – Маунт (Хавертц, 74), Стерлинг (Броя, 75) – Обамеянг (Галлагер, 65)

"Милан": Тэтэрушану – Дест, Калулу, Томори, Балло-Туре – Тонали, Беннасер (Побега, 73) – Крунич (Габбия, 65), де Кетеларе (Ребич, 65), Леау (Диас, 72) – Жиру (Ориги, 73)

Турнирное положение в квартете Е после трех туров: "Милан" и "Челси" имеют по четыре очка, "Зальцбург" - пять баллов, "Динамо" Загреб - три балла.

Видео обзор Челси - Милан

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