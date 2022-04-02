Кристиан Эриксен забил дебютный гол за "Брентфорд".

В 31-м туре Английской премьер-лиги "Челси" принимал дома "Брентфорд". Все голы были забиты во втором тайме.

Команда Томаса Тухеля забила первой, но "Брентфорд" неожиданно ответил четырьмя мячами. Второй гол "шмелей" забил Кристиан Эриксен, который после возвращения уже забивал дважды за сборную Дании. Для него это дебютный гол за "Брентфорд".

"Челси" - "Брентфорд" - 1:4

Голы: Рюдигер (48) – Янельт (50, 60), Эриксен (54), Висса (87)

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Алонсо (Джеймс, 55) – Маунт, Лофтус-Чик, Канте (Лукаку, 65) – Зиеш, Хавертц, Вернер (Ковачич, 64)

"Брентфорд": Райя – Роерслев, Айер, Янссон, Пиннок, Генри (Каньос, 88) – Эриксен, Нергор, Янельт (Йенсен, 82) – Мбеумо (Висса, 85), Тоуни

Напомним, что 6 апреля в 22:00 в Лондоне "Челси" будет принимать мадридский "Реал" в рамках первого матча четвертьфиналов Лиги чемпионов.

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