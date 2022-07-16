Лондонский "Челси" объявил о топ-трансфере. Английская команда усилила линию защиты Каледу Кулибали.
Об этом сообщает официальный сайт "Челси".
Итальянский "Наполи" продал Кулибали за 40 миллионов евро. 31-летний сенегалец подписал контракт с лондонцами на четыре года. Центральный защитник не первая покупка "Челси" в текущее трансферное окно. "Аристократы" подписали звезду сборной Англии Рахима Стерлинга, которого "Ман Сити" продали за 45 миллионов фунтов + 10 млн бонусами.
Также "Челси" отпустили в аренду в "Интер" Ромелу Лукаку.
Напомним, этим летом "Челси" потеряли Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Этих защитников подписали "Реал" и "Барселона" соответственно.
Каледу Кулибали: карьера звездного центрального защитника
- Футболист имеет два гражданства: французское и сенегальское. На молодежном уровне Каледу играл за сборную Франции, а на уровне национальных сборных он выступает за Сенегал.
- Кулибали провел 57 матчей за Сенегал и помог сборной выиграть Кубок африканских наций-2021.
- Кулибали выступал на клубном уровне за французский "Мец", бельгийский "Генк", а с 2014 года - за итальянский "Наполи".
- В сезоне 2018/19 Кулибали признали лучшим защитником Серии А.
- С неаполитанцами он выиграл один Кубок Италии (2019/20) и один Суперкубок страны (2014 год).