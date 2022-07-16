Каледу Кулибали ушел из "Наполи" после 8 лет пребывания в клубе.

Лондонский "Челси" объявил о топ-трансфере. Английская команда усилила линию защиты Каледу Кулибали.

Об этом сообщает официальный сайт "Челси".

Итальянский "Наполи" продал Кулибали за 40 миллионов евро. 31-летний сенегалец подписал контракт с лондонцами на четыре года. Центральный защитник не первая покупка "Челси" в текущее трансферное окно. "Аристократы" подписали звезду сборной Англии Рахима Стерлинга, которого "Ман Сити" продали за 45 миллионов фунтов + 10 млн бонусами.

Также "Челси" отпустили в аренду в "Интер" Ромелу Лукаку.

Напомним, этим летом "Челси" потеряли Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Этих защитников подписали "Реал" и "Барселона" соответственно.

Каледу Кулибали: карьера звездного центрального защитника