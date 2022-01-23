Все голы команда Томаса Тухеля забила во втором тайме.

В 23-м туре Английской премьер-лиги состоялось дерби Лондона - "Челси" принимал "Тоттенхэм". Победу отпраздновали подопечные Томаса Тухеля.

Во втором тайме Хаким Зиеш и Тиаго Силва отличились в воротах Уго Льориса. В целом "шпоры" имели скверный вид, а "Челси" уверенно довел дело до победы.

Отметим, что "Тоттенхэм" впервые проиграл в АПЛ с тех пор, как их возглавил Антонио Конте. Беспроигрышная серия в рамках чемпионата Англии насчитывала 9 поединков и сегодня оборвалась.

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:0

Голы: Зиеш, 47, Силва, 55

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Тиаго Силва, Сарр, Жоржиньо (Канте, 73), Зиеш (Сауль, 90), Маунт, Ковачич, Хадсон-Одой (Алонсо, 87), Лукаку

"Тоттенхэм": Льорис, Танганга (Скипп, 57), Дайер, Санчес, Дэвис, Винкс (Хиль, 89), Хёйбьерг, Сессеньон (Моура, 56), Доэрти, Бергвейн, Кейн

Напомним, что недавно "синие" выбили "Тоттенхэм" из розыгрыша Кубка английской лиги.

В турнирной таблице теперь "Челси" занимает третье место с 47 очками. У "Тоттенхэма" на 11 баллов меньше, но и четыре игры в запасе.

АПЛ: положение команд