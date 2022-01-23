В 23-м туре Английской премьер-лиги состоялось дерби Лондона - "Челси" принимал "Тоттенхэм". Победу отпраздновали подопечные Томаса Тухеля.
Во втором тайме Хаким Зиеш и Тиаго Силва отличились в воротах Уго Льориса. В целом "шпоры" имели скверный вид, а "Челси" уверенно довел дело до победы.
Отметим, что "Тоттенхэм" впервые проиграл в АПЛ с тех пор, как их возглавил Антонио Конте. Беспроигрышная серия в рамках чемпионата Англии насчитывала 9 поединков и сегодня оборвалась.
"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:0
Голы: Зиеш, 47, Силва, 55
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Тиаго Силва, Сарр, Жоржиньо (Канте, 73), Зиеш (Сауль, 90), Маунт, Ковачич, Хадсон-Одой (Алонсо, 87), Лукаку
"Тоттенхэм": Льорис, Танганга (Скипп, 57), Дайер, Санчес, Дэвис, Винкс (Хиль, 89), Хёйбьерг, Сессеньон (Моура, 56), Доэрти, Бергвейн, Кейн
Напомним, что недавно "синие" выбили "Тоттенхэм" из розыгрыша Кубка английской лиги.
В турнирной таблице теперь "Челси" занимает третье место с 47 очками. У "Тоттенхэма" на 11 баллов меньше, но и четыре игры в запасе.
АПЛ: положение команд
- "Манчестер Сити" после 23 туров имеет 57 очков. "Ливерпуль" имеет 48 очков после 22 поединков.
- "Арсенал" имеет 36 очков после 21-й игры - у них шестое место. "Вест Хэм" занимает пятую позицию с 37 очками (за 23 матча).
- "Манчестер Юнайтед" набрал 38 баллов за 22 матча.