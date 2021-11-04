Тони Кроос может сменить клубную прописку.

Футболист сборной Германии Тони Кроос может покинуть мадридский "Реал" в январское трансферное окно.

Немецкий полузащитник попал в сферу интересов французского ПСЖ, сообщает издание El Nacional.

По данным источника, президент "Реала" Флорентино Перес не станет препятствовать уходу Крооса, чтобы получить за трансфер суперзвезды "сливочных" 30 миллионов евро.

Действующее соглашение Крооса с "Реалом" истекает летом 2023 года. Стороны пока не садились за стол переговоров по новому контракту.

Читайте такжеУЕФА назвал лучший гол 4-го тура Лиги чемпионов (видео)Отмечается, что ПСЖ является не единственным клубом, который проявляет интерес к 31-летнему хавбеку. В услугах именитого немца заинтересованы также "Манчестер Сити" и "Ньюкасл".

В нынешнем сезоне Тони Кроос сыграл 7 матчей за мадридский "Реал": три в Лиге чемпионов и четыре в чемпионате Испании. Результативными действиями полузащитник не отличался. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в 30 млн евро.

Тони Кроос: карьера в "Реале"

Кроос перешел в "Реал" Мадрид в 2014 году из мюнхенской "Баварии" за 30 млн евро.

В составе "Реала" футболист дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, трижды Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также четыре раза становился победителем Клубного чемпионата мира.

За период карьеры в "Реале" Кроос сыграл 327 матчей в футболке "сливочных", отличившись 22 забитыми голами и 80 ассистами.

Автор: Владимир Медяник