Святослав Сирота попал в военный госпиталь.

Экс-голкипер киевского "Динамо", "Днепра", ровенского "Вереса" и тернопольской "Нивы" Святослав Сирота получил контузию во время боев в Луганской области.

51-летнего уроженца Киева удалось госпитализировать лишь через три дня после ранения. Святослав был на передовой, в эпицентре боевых действий вблизи Лисичанска.

Бывший одноклубник Сироты по "Днепру" Владимир Шаран (который сейчас тренирует клуб УПЛ "Минай") рассказал, что после начала полномасштабного вторжения России в нашу страну, Святослав записался добровольцем в армию, предварительно эвакуировав семью на запад Украины.

"Учитывая то, что он никогда не воевал и не был в армии, ему пришлось пройти ускоренную подготовку, после чего отправился в Лисичанск", – цитирует Шарана Football.ua.

"К сожалению, во время вражеских обстрелов его серьезно контузило. В течение трех дней он чувствовал себя очень плохо, однако из-за упорных боев госпитализировать его и других раненых было крайне сложно. Но в конце концов Святослава удалось перевезти в Днепр - сначала он попал в больницу, а затем был переведен в военный госпиталь", – добавил Шаран.

Сирота является воспитанником "Динамо", однако дебютировать за первую команду киевлян ему не удалось. Он сыграл всего два матча за дубль "бело-синих". Затем он перешел в "Верес", где сыграл 45 поединков, а затем в "Днепр", за который провел 30 игр. После завершения карьеры вратаря Сирота работал арбитром во Второй лиге Украины.

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