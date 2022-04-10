Михайличенко выразил большую благодарность украинским воинам, которые сражаются с российскими захватчиками.

Знаменитый в прошлом футболист киевского "Динамо", а ныне первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко высказался о войне, которую развязала Россия на территории Украины.

Михайличенко уточнил, что сейчас находится в Украине, а не за границей и выразил уверенность, что украинцы обязательно выйдут победителями из этой войны.

"Невозможно сказать одним предложением, что такое война. Очень неспокойно за своих близких, з свою страну, за своих детей и друзей. Эта опасность чувствуется везде. Уверен, что мы очень сильная нация, и это преодолеем.

Били россиян и будем бить. Это больная нация. Они будут отмаливать свои грехи не десятками, а сотнями лет. Я, моя мать и старший сын остались здесь. Жена с младшим сыном уехали заграницу. Я чувствую, что на сегодняшний день должен быть здесь.

Мне звонили из Грузии, Шотландии, Италии, Америки и предлагали помощь.

У нас сегодня большая коллаборация с УЕФА и ФИФА. Много гуманитарной помощи. Я даже не ожидал, что футбольное сообщество будет так активно задействовано в помощи украинцам.

У нас есть большой шанс попасть на ЧМ-2022. Если удастся, то это будет очень хорошо, не только со спортивной точки зрения, но и с моральной", - сказал Михайличенко в комментарии "Футбол NEWS".

Кроме того, Михайличенко выразил большую благодарность украинским военным, которые сражаются с российскими оккупантами.

"Выражаю уважение и благодарность нашим военным. Желаю всем вернуться в мирную жизнь здоровыми. Низкий поклон", - сказал Михайличенко.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

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