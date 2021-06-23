Юрий Мороз стал наставником одесского "Черноморца".

Бывший главный тренер "Динамо" U-21 Юрий Мороз стал наставником одесского "Черноморца", который вернулся в элитный дивизион.

Об этом сообщил официальный сайт одесситов.

В тренерский штаб одесского клуба также вошли Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, которые, как и Мороз, ранее работали в киевском "Динамо" (U-21 и U-19). Продолжают работать в команде тренеры Алексей Антонов, Алексей Гай, Сергей Демьянец, Евгений Боровик, Виктория Самар.

Новый главный тренер команды "моряков" прокомментировал свое назначение:

"Цели намечены, требования известны. Если все будет выполняться как следует, то результат обязательно придет".

Мороз с 2014 года работал тренером в ФК "Динамо", возглавлял команды U-19 и U-21. Под руководством специалиста молодежный состав киевского клуба дважды становился чемпионом турнира U-21, в том числе и в сезоне 2020-2021 гг. Мороз является заслуженным тренером Украины 2009 года.

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Автор: Артем Будрин