Тайсон (в красной форме) вернулся в "Интернасьонал" / фото REUTERS

Бывшая звезда донецкого "Шахтера" Тайсон пожаловался, что в Украине его оскорбляли на расистской почве.

Вернувшийся в родную Бразилию, в "Интернасьонал", Тайсон забил свой первый гол после возвращения на родину. Вингер объяснил, почему красноречивым жестом отпраздновал взятие ворот:

"Я страдал от расизма в Украине. Теперь при каждом праздновании, когда забиваю гол, делаю жест борьбы с расизмом".

Видеообзор игры (гол Тайсона на 4:25).

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Автор: Артем Будрин