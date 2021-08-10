Тайсон отметился забитым мячом впервые после возвращения в "Интернасьонал".

Бывшая звезда донецкого "Шахтера" Тайсон пожаловался, что в Украине его оскорбляли на расистской почве.

Вернувшийся в родную Бразилию, в "Интернасьонал", Тайсон забил свой первый гол после возвращения на родину. Вингер объяснил, почему красноречивым жестом отпраздновал взятие ворот:

"Я страдал от расизма в Украине. Теперь при каждом праздновании, когда забиваю гол, делаю жест борьбы с расизмом".

Видеообзор игры (гол Тайсона на 4:25).

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Тайсон: скандальный уход из "Шахтера"

20 марта Тайсон был переведен в дублирующий состав "Шахтера". Позже Дарио Срна пояснил, что бразилец Тайсон переведен в дубль из-за того, что отказался выйти на замену в матче Лиги Европы с "Ромой".

Сам бразилец, комментируя ситуацию, заявил, что "поспорил с тренером". Также сообщалось о еще одной детали конфликтной ситуации.

Также известно, что "Шахтер" оштрафовал Тайсона более чем на половину месячной зарплаты.

Полузащитник успел сыграть один матч за дублирующий состав "Шахтера", а за первую команду больше так и не сыграл. Всего на его счету 299 матчей и 55 голов за "горняков".

Контракт Тайсона истекал летом, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества. Бразилец вернулся на родину - в "Интернасьональ".

Автор: Артем Будрин