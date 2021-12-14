Ференцварош отправил в отставку Петера Штегера.

Действующий чемпион Венгрии "Ференцварош" объявил об отставке главного тренера команды Петера Штегера.

Об этом сообщается на официальном сайте венгерского клуба.

Вместе с австрийским тренером из клуба ушли и два его ассистента – Герхард Фелльнер и Александр Баде.

Среди главных претендентов на пост главного тренера венгерского клуба в СМИ называют главного тренера луганской "Зари" Виктора Скрипника. Также сообщается об интересе "Ференцвароша" к наставнику молдавского "Шерифа" Юрию Вернидубу.

Читайте также"Теперь я работаю грузчиком": экс-игрок сборной Украины рассказал, что сломало его тренерскую карьеруЛуганская "Заря" под началом Виктора Скрипника дважды завоевывала бронзовые медали УПЛ, а также доходила до финала Кубка Украины.

Что касается Юрия Вернидуба, то во главе молдавского "Шерифа" украинский специалист стал чемпионом страны, а также вывел свою команду в групповой этап Лиги чемпионов, где занял третье место в группе с "Шахтером", "Реалом" и "Интером" и продолжит выступления на евроарене уже в Лиге Европы.

Кроме того, на вакантное место претендуют Эусебио Ди Франческо, экс-помощник Рональда Кумана Альфред Шредер, наставник "Мельде" Эрлинг Мо и бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Ференцварош: результаты в сезоне

"Фради" набрали 32 очка после 15-ти туров в чемпионате Венгрии и на одно очко отстают от лидирующей "Варды", имея игру в запаса.

В группе G Лиги Европы команда заняла последнее место, одержав одну победу и пять раз уступив соперникам в лице "Бетиса", "Селтика" и "Байера".

Автор: Владимир Медяник